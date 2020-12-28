تنفيذ 7.8 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم تنفيذ 7 ملايين و809.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 7 ملايين و335 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 93.9 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 19.2 ألف شخص.