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    اقتصاد


    تنفيذ 7.8 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 7 ملايين و809.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 7 ملايين و335 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 93.9 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 19.2 ألف شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 7.8 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
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