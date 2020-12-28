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    اقتصاد


    انخفاض عدد ركاب ميترو خلال 11 شهرا

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٢]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 74.7 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بعد انخفاضه بنسبة 65.1 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :انخفاض عدد ركاب ميترو خلال 11 شهرا
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