انخفاض عدد ركاب ميترو خلال 11 شهرا

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 74.7 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بعد انخفاضه بنسبة 65.1 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.