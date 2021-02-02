انطلاق المرحلة الأولى من مراقبة وتشخيص الحقول المكتشفة في كلبجار

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

قال علي علييف إن استغلال الحقول المكتشفة في كلبجار في مقدمة الخطط. وانطلقت المرحلة الاولى من رصد وتشخيص الحقول المكتشفة كلها في كلبجار. وسيتم تحديد تشخيص تلك الحقول خلال المدى القصيرة.

أفادت أذرتاج عن علييف رئيس جهاز الرصد الجيولوجي الوطني لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية قوله إنه يخطط في المدى المتوسطة والطويلة استغلال تلك الحقول من حيث فاعليتها واهميتها بجانب تخطيط تنفيذ اعمال البحث والتنقيب والتحري الدقيقة لدى مناطق كثيرة للأعراض ومناطق التمعدن بالتوازي مع استغلال الحقول في كلبجار.