مواصلة اعمال بناء مطار فضولي الدولي

فضولي، 3 فبراير، إلوين جمالوف، أذرتاج

حقق الجيش الأذربيجاني نصراً كبيراً خلال عملية الهجوم المضاد الذي شنه في 27 سبتمبر ضد القوات المسلحة الأرمينية ونتيجة لهذا الانتصار العظيم تحررت أراضينا المحتلة من العدو بفضل استراتيجية الدولة القوية والجيش القوي والوحدة الوطنية التي انتهجها رئيس جمهورية أذربيجان المظفر والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف على مدار الـ17 عاماً الماضية وحماسة مقاتلينا.

وطرح الرئيس إلهام علييف في الوقت الحاضر مهمة عدد من المشاريع لإعادة الأراضي المحررة. وتشمل هذه المشاريع إنشاء مطارات دولية في الأراضي المحررة وتطوير الطرق السياحية إلى المنطقة. وفقاً للمهام التي طرحها رئيس جمهورية أذربيجان، سيتم تنفيذ أعمال البناء في مشروع "إنشاء مطار فضولي الدولي" في مقاطعة فضولي المحررة.

تفيد أذرتاج أنه تم تنظيم جولة صحفية في المنطقة التي يتم فيها بناء المطار للتعرف على المشروع. يتضمن التصميم عدداً من المرافق. تشمل هذه المرافق مبنى المحطة ومدرج مرصوف بالخرسانة الأسفلتية 3000 × 45 متر وساحة ومسار توجيهي وأنظمة إشارات ضوئية للمدرج ومعدات للطيران والأرصاد الجوية وإنشاء محطات فرعية للمحولات (1 2 × 1000 كيلو فولت أمبير ووحدتين (2 × 400 كيلو فولت أمبير) وبناء المباني الملحقة والمرافق المواصلات الهندسية الخارجية (الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات).

في الوقت الحالي، يقوم الخبراء الأجانب بإجراءات لتطهير 250 ألف متر مربع من ساحة المطار. من أجل تسريع إزالة الألغام في المنطقة، تم شراء آلية AARDVARK البريطانية الصنع الفريدة لإزالة الألغام وإحضارها إلى المنطقة وهي تعمل حالياً.

أولاً بدأت شركة AzVirt LLC وهي شركة محترفة ذات قاعدة تقنية حديثة في بناء مدرج من الخرسانة الأسفلتية بطول 3 آلاف متر وعرض 45 متراً في مطار فضولي الدولي. وفقاً للمشروع من المخطط بناء إجمالي 238 ألف متر مربع من مدرج الأسفلت والخرسانة والمسار التوجيهي والمنصة.

تجرى حالياً أعمال الحفر لإعداد قاعدة المدرج في مناطق حققت فيها إزالة الألغام. تم توقيع عقود مع شركات أجنبية لتجهيز المدرج بأنظمة الإنارة والإشارات، وكذلك معدات الملاحة الراديوية والأرصاد الجوية.

قال نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة اعتبار حسينوف إنه سيتم تسليم المعدات إلى أذربيجان وتركيبها في مطار فضولي بحلول نهاية عام 2021.

قال اعتبار حسينوف أيضاً أنه " في إطار المشروع يتوخي مد خطوط الكابل الكهربائية بطول 130 كم وغيرها من الشبكة الهندسية الداخلية والخارجية من محطة فضولي الفرعية 110/35/10 ك. فولت لتركيب خط الكهرباء الخارجي بطول 6 كم القدرة ب10 ك.ف. وخط الكهرباء الداخلي بطول 4 كم والقدرة ب10 ك.ف.

بناء على مهام طرحها الرئيس إلهام علييف، سيتم تشغيل المدرج بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك تجري دراسات لتحديد موقع بناء مطار في مقاطعة كلبجر أو لاتشين وسيكتمل العمل بنهاية أبريل من هذا العام".