الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر تنفيذ رحلات خاصة على مسار باكو – موسكو – باكو

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

تباشر شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال تنفيذ رحلات خاصة على مسار باكو – موسكو – باكو ابتداء من 17 فبراير الجاري.

قالت اذال في بيان إن الرحلات الخاصة تنفذ مرتين اسبوعيا يومي الاربعاء والأحد الى مطار دوموديدوفو ويمكن شراء تذاكر عبر موقع الشركة www.azal.az .

وتستلفت الشركة اهتمام ركاب محتملين لرحلة باك - موسكو الى ملاحظات تالية:

- وجود حق الدخول الى اراضي روسيا وقواعد دخول اراضي الاتحاد الروسي خلال فترة الجائحة مدرجة على العنوان https://www.azal.az/az/information/covid-russia ،

- ابراز شهادة عدم الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقائمة المستشفيات التي يمكن فحص الفيروس في أذربيجان مدرجة في موقع الشركة https://www.azal.az/az/information/covid-clinics .

كما تدعو ركاب مسار موسكو – باكو المحتملين للتأكد من القواعد التالية:

- وجود الحق في دخول اذريبجان وقائمة تصانيف الاشخاص المالكين الحق في دخول أذربيجان مدرجة على العنوان https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan ،

- ابراز شهادة عدم الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المدعومة بشفرة جيو ار التي ستفتش عند موائد التسجيل لدى المطار وقائمة المستشفيات الروسية التي تمنح مثل الشهادات مدرجة في موقع الشركة https://www.azal.az/az/information/covid-russia .

كما من الواجب على كل وافد وراكب يصل الى باكو عبر الرحلات الجوية أن يمكثوا مدة اسبوعين في ظروف العزلة الشخصية وفقا لقرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني.

كما يجب على ركاب كلا الاتجاهين أن :

- يتأكدوا من سريان مفعول نتايج الفحص الطبي خلال مدة 48 ساعة قبل اقلاع الرحلة،

- يتعرفوا الى قواعد النقل الخاص المفروض من قبل شركة أذال خلال فترة الجائحة على العنوان https://youtu.be/-s-0s4o1L2M