باكو، 13 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر خفيف الى الليل في بعض المناطق وتكوّن ضباب صباحا في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال مطر خفيف ليلا وصباحا في بعض المناطق وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.