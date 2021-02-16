قطار الحاويات ينطلق من تركيا الى اذربيجان

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

سينطلق قطار الحاويات من تركيا الى اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن "سكة الحديد الاذربيجانية للحاويات" ان قطار الحاويات "ترك آذ إكسبرس" سينطلق من الاتجاهات المختلفة في تركيا الى باكو:

- اسطنبول – باكو، في كل يوم الخميس للاسبوع (مدة الترانزيت 6 ايام)

- مرسين – باكو، في كل الجمعة للاسبوع (مدة الترانزيت 6 أيام) سعة الحاويات 45 HCPW للشحن هي 28.5 طن او 33 Europallet

- سعة الحاويات 20 HCPW للشحن هي 28 طنا.