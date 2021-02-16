  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    قطار الحاويات ينطلق من تركيا الى اذربيجان

    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١١]

    باكو، 16 فبراير، أذرتاج

    سينطلق قطار الحاويات من تركيا الى اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن "سكة الحديد الاذربيجانية للحاويات" ان قطار الحاويات "ترك آذ إكسبرس" سينطلق من الاتجاهات المختلفة في تركيا الى باكو:

    - اسطنبول – باكو، في كل يوم الخميس للاسبوع (مدة الترانزيت 6 ايام)

    - مرسين – باكو، في كل الجمعة للاسبوع (مدة الترانزيت 6 أيام) سعة الحاويات 45 HCPW للشحن هي 28.5 طن او 33 Europallet

    - سعة الحاويات 20 HCPW للشحن هي 28 طنا.

    AZERTAG.AZ :قطار الحاويات ينطلق من تركيا الى اذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
    خبر استئناف عمل ميترو باكو في 15 فبراير لا يناسب الحقيقة
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
    وصول قطار الحاويات التركي الى باكو في طريقه الى الصين
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٥‎]
    "إيروفلوت" تطلق رحلاتها في اتجاه موسكو - باكو – موسكو
    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر تنفيذ رحلات خاصة على مسار باكو – موسكو – باكو
    قطار الحاويات ينطلق من تركيا الى اذربيجان