شركة خطوط بوتا الجوية تطلق رحلاتها إلى تبليسي

باكو ، 2 مارس، أذرتاج

تقوم شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة "بوتا إيرويز" (Buta Airways) بإطلاق رحلات خاصة من وإلى العاصمة الجورجية.

وأبلغ المكتب الصحفي لشركة الطيران أذرتاج إنه وفقاً لجدول الرحلات، ستتم الرحلة الأولى على مسار باكو- تبليسي- باكو خلال فترة الوباء في 19 مارس. سيتم تشغيل الرحلات على هذا المسار ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والجمعة والأحد.

نظراً للقيود والقواعد المطبقة بسبب الوضع الوبائي في البلاد، تقدم شركة الطيران التذاكر بتعريفتين فقط - "قياسي" (Standart) و"سوبر"(Super).

وبالتالي، فإن التعريفة "القياسية" (تبدأ من 55 يورو) تشمل نقل الأمتعة المسجلة التي لا يزيد وزنها عن 10 كغم ولا يزيد قياسها عن 158 سم في ثلاثة أبعاد. تعريفة "السوبر" (تبدأ من 75 يورو) تشمل نقل الأمتعة المسجلة التي لا يزيد وزنها عن 23 كغم ولا يزيد قياسها عن 158 سم في ثلاثة أبعاد، بالإضافة إلى أمتعة إضافية لا يزيد وزنها عن 10 كغم ولا يزيد قياسها عن 118 سم في ثلاثة أبعاد. تشمل كلا التعريفتين االمكان المجاني وخيارات تسجيل الوصول في المطار.

هناك تذاكر رحلة باكو- تبليسي-باكو (للتعريفات "سوبر" و"قياسي") متاحة على الموقع الرسمي لشركة الطيران "www.butaairways.az". التذاكر متوفرة أيضاً في الوكالات الرسمية لشركة الطيران (بتعريفة "سوبر" فقط).

سيتم تقديم الرحلات المذكورة خلال فترة الوباء وستقدم الخدمات للركاب في المبنى الأول بمطار حيدر علييف الدولي ذهاباً وإياباً. سيتم نقل فئة الركاب الحاصلين على تصريح للطيران بموجب القيود الوبائية الحالية.

على المسافرين برحلة باكو- تبليسي:

- أن يكون لهم الحق في دخول أراضي جورجيا. يمكنكم التعرف على قواعد الدخول إلى جورجيا خلال فترة الوباء على موقع شركة الطيران عبر الرابط التالي https://www.butaairways.az/en/covid/georgia

- أن يكون حاصلاً على شهادة طبية تؤكد عدم وجود عدوى بفيروس كورونا فيه (باللغة الإنجليزية). يتم نشر قائمة العيادات التي يمكنكم اختبار عدوى فيروس كورونا فيها في أذربيجان على موقع شركة الطيران التالي https://www.butaairways.az/en/covid/clinics

-يمكن الحصول على شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا في أحد فروع مختبر Synevo أو شهادة نتيجة سلبية لاختبار PCR لـCOVID-19 مع رمز الاستجابة السريعة (سيتم التحقق من صلاحية رمز الاستجابة السريعة في جداول التسجيل).

ستوسع القائمة مع توسع شبكة العيادات الشريكة.

وفقاً لقرار مقر العمليات لمجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في الحجز الانفرادي لمدة أسبوعين.

يجب أن يتأكد الركاب على كلا المسارين من أن نتائج فحص COVID-19 صالحة لمدة 48 ساعة قبل الرحلة. من أجل منع انتشار عدوى فيروس كورونا وبسبب الوضع الوبائي في البلاد، لن يُسمح بدخول المواطنين الذين يستقبلون الركاب القادمين ويودعون المغادرين إلى مبنى المطار.

توجد الأنباء والتحديثات في الحسابات التالية لخطوط طيران "بوتا" على شبكات التواصل الاجتماعي : facebook.com/ButaAirways، instagram.com/ButaAirways، twitter.com/ButaAirways، vk.com/ButaAirwaysru، t.me/Buta_Airways pages.

خطوط بوتا الجوية هي أول شركة الطيران منخفضة التكلفة في أذربيجان، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال). تأسست في ديسمبر 2016. أطلقت الرحلة الأولى في 1 سبتمبر 2017. يتكون أسطول الشركة من الطائرات الحديثة من طراز"إمبراير" (Embraer). يقع مقر شركة الطيران في مطار حيدر علييف الدولي في باكو.