ثالث قطار حاويات تركي ينقل إلى الصين عبر سكة حديد باكو - تبيليسي – قارص

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

غادر قطار شحن تركي آخر إلى الصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سكك الحديد الاذربيجانية للحاويات ان قطار التصدير التركي الذي انطلق من محطة كوساكوي التركية سيتوجه الى محطته الاخيرة مدينة شيان الصينية.

ويحمل القطار المتكون من 41 حاوية بـ40 قدما من الادوات الكهربائية التركية الى الصين. سيتم تشغيل القطار على خط سكة حديد باكو - تبيليسي - قارص وبعد وصوله إلى باكو وسيتم إرساله إلى ميناء أكتاو في كازاخستان. ثم يواصل طريقه بالسكك الحديدية. يعد هذا ثالث قطار تصدير من الدولة الشقيقة إلى الصين، أحد أكبر اقتصادات العالم.