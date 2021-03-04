شركة Buta Airways تبدأ بيع تذاكر رحلات باكو-اسطنبول-باكو

باكو، 4 مارس، أذرتاج

مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس.

نظرًا للقيود والقواعد المطبقة بسبب الوضع الوبائي في البلاد، تقدم شركة الطيران التذاكر بتعريفتين فقط - "قياسي" و "سوبر".

وبالتالي ، فإن التعريفة "القياسية" (تبدأ من 55 يورو) تشمل نقل الأمتعة المسجلة التي لا يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات ولا يزيد قياسها عن 158 سم في ثلاثة أبعاد. تعريفة "السوبر" (تبدأ من 75 يورو) تشمل نقل الأمتعة المسجلة التي لا يزيد وزنها عن 23 كغم ولا يزيد قياسها عن 158 سم في ثلاثة أبعاد، بالإضافة إلى أمتعة إضافية لا يزيد وزنها عن 10 كغم ولا يزيد قياسها عن 118 سم في ثلاثة أبعاد.

تشمل كلا التعريفتين وخيارات المقاعد وتسجيل الوصول المجانية في المطار.

يمكن فقط حمل حقائب النساء والرجال والكمبيوتر المحمولة (بشرط استخدامها للغرض المقصود منها) وأغذية الأطفال كأمتعة يدوية. يحظر حمل أنواع أخرى من البضائع، بما في ذلك العناصر المشتراة من متاجر السوق الحرة.

يمكن شراء تذاكر الطيران لمسار باكو-اسطنبول-باكو (للتعريفات "سوبر" و"قياسية") على الموقع الرسمي لشركة الطيران، وكذلك من الوكالات المعتمدة لشركة الطيران (فقط على تعريفة "سوبر") .

ستقدم خدمات للرحلات المذكورة خلال الوباء في المبنى رقم 1 بمطار حيدر علييف الدولي ذهاباً وإياباً.

سيتم تسجيل فئة الركاب الذين لديهم تصريح الطيران بموجب القيود الوبائية في الرحلات الجوية الحالية.

يجب على ركاب رحلة باكو- اسطنبول:

- أن يكون لهم الحق في دخول أراضي تركيا. يمكنك التعرف على قواعد الدخول إلى تركيا أثناء الوباء على موقع شركة الطيران عبر الرابط التالي:

https://www.butaairways.az/az/covid/turkey

- الحصول على شهادة طبية تؤكد عدم وجود عدوى فيروس كورونا في الراكب. تم نشر قائمة العيادات التي يمكنكم تلقي الفحص الطبي في عدوى فيروس كورونا فيها في أذربيجان على موقع شركة الطيران:

https://www.butaairways.az/az/covid/clinics.

يجب على ركاب رحلة اسطنبول - باكو:

- التحقق مما إذا كان لديهم الحق في دخول أراضي أذربيجان. يمكنكم التعرف على قائمة الأشخاص المسموح لهم بدخول أراضي أذربيجان باستخدام الرابط التالي:

https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan.

- الحصول على شهادة عدم وجود إصابة بفيروس كورونا أو شهادة نتيجة سلبية لـ PCR لـCOVID-19. أثناء الرحلة من تركيا، يمكن إجراء الفحص في إحدى عيادات مجموعة Memorial Health Group أو في العيادات المدرجة على موقع وزارة الصحة:

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68720/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html

وفقًا لقرار مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في العزل الانفرادي لمدة أسبوعين.

يجب على ركاب الرحلات في كلا الاتجاهين أن يتأكدوا من نتائج فحص COVID-19 التي صالحة في غضون 48 ساعة قبل الرحلة.

من أجل منع انتشار عدوى الفيروس التاجي والوضع الوبائي في البلاد، لن يُسمح للمواطنين الذين يستقبلون الركاب أو يودعوهم بدخول مبنى المطار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطيران منخفضة الميزانية الأذربيجانية تسيّر رحلات إلى إزمير منذ 6 ديسمبر من العام الماضي، ومن 19 مارس إلى تبليسي.