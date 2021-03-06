شركة الطيران الباكستانية تبدأ تسيير رحلة مباشرة الى باكو
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)
تبدأ شركة الطيران الباكستانية تسيير رحلة جوية مباشرة الى باكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان الرحلات الجوية إلى باكو ستسير ابتداء من 14 مايو.
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