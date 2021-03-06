باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج) تبدأ شركة الطيران الباكستانية تسيير رحلة جوية مباشرة الى باكو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان الرحلات الجوية إلى باكو ستسير ابتداء من 14 مايو.

AZERTAG.AZ : شركة الطيران الباكستانية تبدأ تسيير رحلة مباشرة الى باكو

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