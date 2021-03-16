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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 مارس أذار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكوّن ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبيةغربية معتدلة تستبدل في النصف الثاني من اليوم بشمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر ليلا وصباحا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط الثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا نهارا في بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

     

     

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