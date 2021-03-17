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    اقتصاد


    نقل 3.2 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 3.2 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 770.7 مليون طن / كم.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان مليونا و835 ألف طن أو 56 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر ومليون و106.3 ألف طن أو 33.8 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و336 ألف طن أو 10.2 في المائة عن طريق البحر.

    تم تشكيل 21.7 في المائة أو 709.9 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.

    AZERTAG.AZ :نقل 3.2 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
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