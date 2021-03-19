  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استئناف رحلات جوية بين باكو وتبليسي

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٤٣]

    تبليسي، 19 مارس / آذار، )أذرتاج(

    تم استئناف الرحلات الجوية بين أذربيجان وجورجيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرحلة الجوية من باكو الى تبليسي انطلقت في الساعة 07:00 اليوم في 19 مارس.

    تسير الرحلات من قبل شركة طيران "بوتا" من مطار حيدر علييف الدولي. مدة الرحلة ساعة واحدة.

    كما ستسير رحلات باكو – تبليسي - باكو 3 مرات في الأسبوع – أيام الثلاثاء والجمعة والأحد.

    AZERTAG.AZ :استئناف رحلات جوية بين باكو وتبليسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٧]
    تنفيذ 1.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]
    نقل 3.2 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:٤٥‎]
    مولود جاوش أوغلو: يجب إنشاء ممر النقل من قيرغيزستان إلى أذربيجان
    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:٤٠]
    الوزير التركي: بعد تدشين باكو-تبيليسي-قارس انشئت شبكة النقل غير المنقطع من بكين الى لندن
    استئناف رحلات جوية بين باكو وتبليسي