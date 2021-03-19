استئناف رحلات جوية بين باكو وتبليسي
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
تبليسي، 19 مارس / آذار، )أذرتاج(
تم استئناف الرحلات الجوية بين أذربيجان وجورجيا.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرحلة الجوية من باكو الى تبليسي انطلقت في الساعة 07:00 اليوم في 19 مارس.
تسير الرحلات من قبل شركة طيران "بوتا" من مطار حيدر علييف الدولي. مدة الرحلة ساعة واحدة.
كما ستسير رحلات باكو – تبليسي - باكو 3 مرات في الأسبوع – أيام الثلاثاء والجمعة والأحد.
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