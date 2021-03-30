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    شركة "بوتا إيرويز" تزيد من عدد الرحلات الجوية الخاصة إلى إسطنبول وإزمير

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٩]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تخطط شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة "بوتا إيرويز" (Buta Airways) لزيادة عدد الرحلات الخاصة تدريجيا من باكو إلى اسطنبول وإزمير اعتبارا من أبريل.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان زيادة رحلات الطيران إلى هاتين المدينتين التركيتين ستسمح للركاب بشراء تذاكر على هذه المسارات بأسعار تنافسية ومعقولة. سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية من باكو إلى إزمير والعودة من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع. أما اعتبارا من 20 أبريل فسوف يتم تشغيل الرحلات على مسار باكو - اسطنبول - باكو يوميا.

    سيتم تشغيل الرحلات من قبل خطوط طيران بوتا إلى مطاري عدنان مندريس (إزمير) وصبيحة كوكجن (إسطنبول) في تركيا.

    AZERTAG.AZ :شركة "بوتا إيرويز" تزيد من عدد الرحلات الجوية الخاصة إلى إسطنبول وإزمير
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