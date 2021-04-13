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    يخطط انشاء 13 محطة هيدرولوجية اوتوماتيكية معاصرة في قره باغ خلال 4-5 سنوات مقبلة

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    سيتم ترميم شبكة المراقبة الهيدرولوجية في الانهر الواقعة في اراضي قره باغ.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها اومايرا تاقييفا رئيسة الجهاز الهدروميترولوجي الوطني في اطار رحلة اعلامية الى محافظتي جبرائل وقوبادلي.

    قالت انه عملت في قره باغ قبل الاحتلال شبكة مراقبة مائية مؤلفة من 17 منطقة مائية وعاد تاريخها الى 100 عام. توجد في قره باغ شبكة كثيفة للانهر.

    اضافت تاغييفا ان 13 محطة هيدرولوجية آلية معاصرة ستنشأ في قره باغ خلال 4-5 سنوات قريبة. يتوقع تركيب المحطات في انهار تارتارتشاي وخاتشين تشاي وقارقار تشاي وليف تشاي وكوندالان تشاي وزابوخ تشاي وقارقار تشاي وبركوشاد تشاي واوختشو تشاي وبسيت تشاي وآراز.

     

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