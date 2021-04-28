تدمير اكثر من 3500 هيكتار من مساحة الغابات و12 أثرا طبيعيا في خوجاوند خلال الاحتلال الأرميني

فضولي، هادروت، 28 أبريل، أذرتاج

قال وقار كريموف نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية إن محافظة خوجاوند من اكثر مناطق قراباغ اثارة للاهتمام من حيث التنوع البيولوجي وكانت المساحة العامة لرصيد الغابات في المحافظة قبل الاحتلال الأرميني 22428 هيكتار وكانت 20403 هيكتار منها مغطاة بالغابات.

أفادت أذرتاج عن كريموف قوله وهو يحيط مشاركين في جولة اعلامية منظمة لمحافظتي فضولي وخوجاوند علما بن صور القمر الصناعي تدل على تدمير 4ر3537 هيكتار من مساحة الغابات خلال الاحتلال الأرميني.

واضاف أن اراضي المحافظة كانت تتضمن في الفترة ما قبل الاحتلال الأرميني 12 اثرا طبيعيا قديما وهي 7 اعداد من أشجار الدلب المشرقي و5 اعداد من أشجار الزلكوفا والاثران الجيولوجي والعائد الى العهد المتحجرات وهما كهفا أزيخ وتاغلار بجانب مساحة الغابات المغطاة بأشجار الزلكوفا ذات الثمن العالي.

وكهف أزيخ الجيولوجي العائد الى العهد المتحجرات الواقع على بعد 15 كم عن قصبة هادروت اكتشف عام 1960م وهو مسجل كالأثر الطبيعي القيم عام 1982م.