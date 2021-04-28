نائب الوزير: تدمير اكثر من 57 هيكتارا من مساحة الغابات و11 أثرا طبيعيا في فضولي خلال الاحتلال الأرميني الارمن مارسوا الابادة البيئية ليس ضد أذربيجان فقط بل وجميع العالم ايضا

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

عثر في عالم نباتات أذربيجان على نحو 5 الاف نوع نباتي عال عموما ومنها 2200 نوع او 42 في المائة أنواع منتشرة في قراباغ ومحيطها. ومحافظة فضولي منطقة من المناطق الاكثر اثارة للاهتمام لمنطقة قراباغ من حيث التنوع البيولوجي. وكانت المساحة العامة لرصيد الغابات في المحافظة قبل الاحتلال الأرميني 124 هيكتار وكانت 108 هيكتار منها مغطاة بالغابات.

أفادت أذرتاج عن وقار كريموف نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية قوله وهو يحيط مشاركين في جولة اعلامية منظمة لمحافظتي فضولي وخوجاوند علما بأن صور القمر الصناعي تدل على تدمير 57 هيكتارا من مساحة الغابات خلال الاحتلال الأرميني.

وزاد أن الاحتلال الأرميني قضى على 11 عددا من اشجار الدلب المشرقي الحائزة على صفة الاثر الطبيعي القديم في اراضي المحافظة ولا اثر منها بعد الاحتلال موضحا أن الارمن قطعوا تلك الاشجار العائدة اعمارها الى مئات سنة ولم يكتفوا بذلك حتى اضرموا النار الى جذوعها ايضا.

وشدد كريموف على أن احراق الارمن أشجار الدلب المشرقي التي تتجاوز اعمارها عن 1800-2000 عام والمدرجة في قائمة التراث العالمي بصفتها أثرا طبيعيا قديما يعدّ الابادة البيئية ليس ضد أذربيجان فحسب بل ولكن جميع العالم ايضا.