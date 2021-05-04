باكو، 4 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع احيانا في بعض الاماكن نهارا وهبوب رياح شمالية غربية قوية طول اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب مع الرعد واحتمال المطر الغزير في بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى الاماكن الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-21 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في بعض المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب والمطر الغزير احيانا في بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال المطر الغزير احيانا وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال المطر الغزير مع الرعد وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال المطر الغزير وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا في مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-21 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد طول اليوم في بعض المناطق في الغالب وتكون ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.