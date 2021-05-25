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    اقتصاد


    استئناف نشاط مترو أنفاق باكو في 31 مايو

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    قال شاهمار موسموف إن نشاط مترو انفاق باكو يستأنف ابتداء من 31 مايو الجاري.

    أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن طلبات ارتداء قناع الوجه الواقي والتزام مسافة التباعد الأمن وتدابير التطهير ما زالت في عداد الأمور المطلوبة.

     

    AZERTAG.AZ :استئناف نشاط مترو أنفاق باكو في 31 مايو
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