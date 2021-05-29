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    اقتصاد


    نقل 2.1 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية في 4 أشهر

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم نقل مليونين و137.9 ألف طن من البضائع بقيمة 879.4 مليون دولار أمريكى بالسكك الحديدية فى الفترة من يناير الى أبريل.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المصدرة بالسكك الحديدية بلغت 824.2 ألف طن بقيمة 255.4 مليون دولار.

    وبلغ حجم البضائع المستوردة خلال هذه الفترة مليون و313.6 ألف طن وبلغت قيمتها 624 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :نقل 2.1 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية في 4 أشهر
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