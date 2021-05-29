باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج) انتجت 100 سيارة في أذربيجان خلال شهر أبريل من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 24.8 مليون مانات خلال الشهر الماضي.

AZERTAG.AZ : انتاج 100 سيارة في أذربيجان خلال أبريل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده