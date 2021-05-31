  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 40 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 14 ألفا و219 سيارة و1249 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.

    AZERTAG.AZ :توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]
    انتاج 100 سيارة في أذربيجان خلال أبريل
    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٠٨]
    نقل 2.1 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية في 4 أشهر
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٤٢]
    رقمنة تداول الوثائق على مسار النقل العابر لبحر الخزر
    توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر