توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 40 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
كذلك تم توريد 14 ألفا و219 سيارة و1249 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.
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