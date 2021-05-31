توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 40 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

كذلك تم توريد 14 ألفا و219 سيارة و1249 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.