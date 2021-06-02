رئيس فريق هاس شتاينر: باكو مكان جميل لتنظيم سباقات سيارات فورمولا 1

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

رئيس فريق هاس المتنافسة في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا واحد غونتر شتاينر تحدث عن المهام المنوطة امام الفريق في مرحلة باكو للمسابقة. وابلغ شتاينر أنه يتوقع نتائج في مستوى سباق موناكو.

تقدم وكالة أذرتاج نص المقابلة الصحفية مع شتاينر.

س: خلال نهاية الاسبوع قام الفريق في موناكو بتمديد العقود مع عدد من الشركاء في العمل بجانب عقد عقود جديدة اخرى. وهل يسرك كسب فريق هاس وكذلك بطولة سباق الفورمولا واحد ككل باعلانات كبيرة وبقائهما منصة تجارية جذابة امام علامات تجارية تتطلع الى مزيد من الاشتهار؟

ج: البتة! من المعلوم جيدا أن بطولة سباق الفورمولا وان منصة عالمية جيدة جدا للتعاون العملي. وقد برهن فريق هاس انه شريك جيد وسنبقى في هذه البطولة لمدة طويلة والحين هو الحين الذي يجب العمل مع هذا الفريق.

وأنا متأكد للغاية أن مستقبلا جميلا ينتظر فريقنا.

س: هذه هي النسخة الخامسة التي تنظمها جائزة أذربيجان الكبرى في حلبة مدينة باكو. ذلك احد الحلبات الجديدة نسبيا في تقويم سباق الفورمولا واحد. فكيف ترى ورغم التاريخ القصير هل تمكن من فتح قلوب مشجعين وسائقين؟

ج: أعتبر أن باكو مكان جميل لتنظيم السباقات. هذه حلبة داخل المدينة ولكنها تملك طريقا مستقيما ذي مسافة طويلة ويجري السباق على خلفية منظر خلاب. وجائزة الكبرى هذه تعجبنا حيث تميزها ظروفها الطبيعية النوعية.

وأنا شخصيا احب أن ازور باكو وامل في بقاء هذه الحلبة لمدة طويلة جدا في تقويم البطولة.

س: حلبتا مونتي كارلو وباكو تختلفان اختلافا كبيرا بعضهما من بعض. وما هو تنتظره انت من سائقي الفريق في مرحلة أذربيجان من الموسم؟

ج: وقد جرب كلا السائقان حلبة باكو. هي حلبة معقدة. ويجب عليهما أن يواصلا العمل الذي كانا عليها الى الحين بما فيه جمع تجارب للاستعداد للسباقات القادمة ودراسة خصائص الحلبة. ونتائجنا لا تختلف من النتائج المحرزة في مونتي كارلو بكثير. ولكننا كنا اعتدنا عليه نستعد للسباق القادم ونسعى الى ضرب نتائج قصوى ممكنة باستخدام المعدات والاجهزة الفنية المسخرة لنا.