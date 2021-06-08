  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    شركة الطيران الروسية تطلق رحلات أستراخان - باكو – أستراخان

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:١٢]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ستطلق شركة الطيران الروسية "س7" رحلات في اتجاه أستراخان – باكو – أستراخان ابتداء من 16 يونيو.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة انه سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع - يوم الاربعاء بطائرات من نوع " Airbus A320".

    AZERTAG.AZ :شركة الطيران الروسية تطلق رحلات أستراخان - باكو – أستراخان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٠]
    تخصيص 660 ألف مانات لمواصلة اعمال إعادة بناء الطرق البرية في محافظة بيراللاهي
    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:١٨]
    شركة الخطوط الجوية "بوتا" تطلق رحلات خاصة إلى أستراخان
    ٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥‎٣]
    وكالة الأناضول تنشر الرسم البياني حول ممر زنكازور للنقل
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
    توريد 40 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر
    شركة الطيران الروسية تطلق رحلات أستراخان - باكو – أستراخان