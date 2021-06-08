شركة الطيران الروسية تطلق رحلات أستراخان - باكو – أستراخان
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:١٢]
باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ستطلق شركة الطيران الروسية "س7" رحلات في اتجاه أستراخان – باكو – أستراخان ابتداء من 16 يونيو.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة انه سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع - يوم الاربعاء بطائرات من نوع " Airbus A320".
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