باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ستطلق شركة الطيران الروسية "س7" رحلات في اتجاه أستراخان – باكو – أستراخان ابتداء من 16 يونيو. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة انه سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع - يوم الاربعاء بطائرات من نوع " Airbus A320".

AZERTAG.AZ : شركة الطيران الروسية تطلق رحلات أستراخان - باكو – أستراخان

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