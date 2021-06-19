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    ميناء باكو ينشئ محطة النقل المتعددة الوسائط لنقل البضائع من أوروبا الى الصين

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٨]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى المدير ا لعام لميناء باكو التجاري البحري الدولي طالع زيادوف السفيرة الندرلاندية في أذربيجان باولين أيزيما.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الميناء ان ميناء باكو وقع على مذكرة تفاهم مع جامعة فونتيس الندرلاندية للعلوم التطبيقية ومعهد قيلدي والشركة اللوجستية الرئيسية في المنطقة Cabooter Group في 5 مارس لهذا العام. تنص المذكرة على العاملين في ميناء باكو وممثلي الشركات الأذربيجانية العاملة في مجال اللوجسيتية او الأشخاص الراغبين في العمل في مجال النقل والتجارة واللوجستية في أذربيجان سيجلبون الى برنامج التعليم والتدريب لمدة 4 أشهر في ندرلاند. في الوقت ذاته، في 26 نوفمبر عام 2019 تم التوقيع بين شركات Cabooter Group الندرلاندية وميناء باكو على اتفاقية بغرض تعزيز وتوسيع نقل البضائع من أوروبا الى آسيا الوسطى والصين عبر الممر الأوسط، ومن المقرر توسيع التعاون في هذا المجال.

    أكد زيادوف "من المقرر انشاء محطة متعددة الوسائط للإسراع في عمليات التفريغ والتحميل في ميناء باكو لنقل البضائع من أوروبا الى الصين. يعلن ميناء باكو حرصه على التعاون الوثيق مع شركات عاملة في ندرلاند في هذا المجال أيضا."

    AZERTAG.AZ :ميناء باكو ينشئ محطة النقل المتعددة الوسائط لنقل البضائع من أوروبا الى الصين
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