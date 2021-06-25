الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال أبريل

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 571 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر أبريل من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 7729 سيارة وحافلتين إلى البلاد.