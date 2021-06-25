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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال أبريل

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 571 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر أبريل من العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 7729 سيارة وحافلتين إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال أبريل
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