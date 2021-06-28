  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٣]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 737.7 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1000 شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٥‎]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال أبريل
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٨]
    ميناء باكو ينشئ محطة النقل المتعددة الوسائط لنقل البضائع من أوروبا الى الصين
    ١٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٨]
    انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
    تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية