تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٣]
باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 737.7 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1000 شخص.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٨]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٥٥]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٣١]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٣]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٥٦]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٤٦]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٣٧]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٣]
٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
٢٥.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٩]
٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
٢٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك