باكو، 3 يوليو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة في الغالب وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-26 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 749 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 4 يوليو ظروف الطقس غير الممطرة في غالبية المحافظات مع احتمال مطر متقطع محلي مصحوب بالرعد والبرق نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 22-27 مئوية ليلا وبين 35-42 مئوية نهارا وبين 15-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.