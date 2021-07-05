بيان وزارة البيئة بشأن انفجار حادث في البحر
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٤٨]
باكو، 5 يوليو، أذرتاج
أصدرت وزارة البيئة والثروة الطبيعية بيانا بشأن انفجار حادث في بحر الخزر.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن متخصصي مركز رصد الزلازل يحققون بالتعاون مع خبراء الوزارة مع حادث الانفجار في البحر.
ويحتمل متخصصون ابتدائيا أن سبب الانفجار ثوران البركان.
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