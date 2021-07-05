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    شركة "العربية للطيران" تطلق رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٩]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انطلقت شركة "العربية للطيران" الإماراتية رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو – أبوظبي ابتداء من 15 يوليو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان الرحلات الجوية ستسير من أبوظبي الى باكو مرتين في الأسبوع – يومي الخميس والأحد.

    AZERTAG.AZ :شركة "العربية للطيران" تطلق رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو
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