شركة "العربية للطيران" تطلق رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)
انطلقت شركة "العربية للطيران" الإماراتية رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو – أبوظبي ابتداء من 15 يوليو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان الرحلات الجوية ستسير من أبوظبي الى باكو مرتين في الأسبوع – يومي الخميس والأحد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٣]
٢٥.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢١]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٩:١٨]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٩:١٠]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك