المدير العام لرصد الزلازل: يحتمل أن يرجع سبب الانفجار في بحر الخزر إلى البركان الطيني
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٥]
باكو، 5 يوليو، أذرتاج
قال قربان يتيرميشلي إن الانفجار الحادث في بحر الخزر علامة ثوران البركان الطيني ولم يسجل أي حادث في أي منصة النفط والغاز وخطوط الانابيب والسفينة والناقلة كما قالت المؤسسات ذات الصلة ذلك في بياناتها.
أفادت أذرتاج عن يتيرميشلي المدير العام لمركز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية قوله إن ثوران البراكين الطينية تنطلق في الغالب بثوران ناري وبالتالي نحتمل ابتدائيا أن الحادث حادث ثوران البركان الطيني وفي بحر الخزر عدد عديد من البراكين الطينية وعلى الأرجح قد ثار احدها ثورانا ناريا وانطفأ خلال مدة قصيرة وانطلق تحقيق مع الحادث.
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