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    راسم ستارزاده: تشكلت جزيرة داشلي نتيجة ثوران البراكين في الخزر

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    هناك 900 بركان طيني في العالم منها ما يقرب من 300 بركان موجود في أذربيجان. تم تسجيل الثوران البركاني يوم أمس

    في جزيرة داشلي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها راسم ستارزاده رئيس قسم السياسة البيئية في وزارة البيئة والموارد الطبيعية.

    وفقا له، تشكلت تلك الجزيرة نتيجة ثوران البراكين هناك.

    AZERTAG.AZ :راسم ستارزاده: تشكلت جزيرة داشلي نتيجة ثوران البراكين في الخزر
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