المدير العام لرصد الزلازل: ثوران البركان استمر 8 دقائق
عمق البركان 48ر1 كم وارتفاع النار اكثر من 50 مترا
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
باكو، 5 يوليو، أذرتاج
قال قربان يتيرميشلي إن البركان الطيني ثار في جزيرة طاشلي الساعة 21.51 يوم 4 يوليو الامس واستمر الثوران 8 دقائق وكان عمق البركان 48ر1 كم ومدة الاحتراق 20-25 ثانية وارتفاع النار اكثر من 50 مترا.
أفادت أذرتاج عن يتيرميشلي المدير العام لجهاز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية قوله إن البركان المذكور ما كان ثائرا منذ الفترة الطويلة وقد ثار للمرة الأخيرة عام 1945م.
ولفت إلى وجود عدد كثير من البراكين الطينية في بحر الخزر مضيفا أن حوادث الثوران تحدث نظاميا سواء في البر او البحر.
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