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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]

    باكو، 7 يوليو، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 يوليو الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في بعض أماكن جبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية .

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 29-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 8 يوليو ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في بعض المحافظات مع احتمال كثافة الهطول المصحوب بالرعد والبرق وتساقط البرد وهبوب رياح غربية تشتد قوتها في مناطق مختلفة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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