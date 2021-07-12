"نيروز" الإخبارية الأردنية: أرمينيا "تقتل" الأنهار التي تتدفق إلى أذربيجان - محتوى المعادن الثقيلة يجري خارج النطاق

باكو، 12 يوليو (أذرتاج)

نشرت وكالة "نيروز" الإخبارية الأردنية مقالا للدكتور عمر العرموطي عن تلوث نهر اوختشوشواي من قبل أرمينيا. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"تعد ندرة المياه من بين المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين; فالطلب على المياه آخذ في الازدياد، في حين أن الموارد آخذة في التناقص. وفقًا للأمم المتحدة، يفتقر ثلث سكان العالم (ما يقدر بنحو 2.2 مليار شخص) من الوصول إلى مياه الشرب المُدارة بأمان. في عام 2040، قد يزداد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50%، وبحلول عام 2050 - سيعيش ما يصل إلى 5.7 مليار شخص في المناطق التي تعاني من ندرة المياه العذبة لمدة شهر واحد على الأقل في السنة. بالنسبة لأذربيجان، تعتبر قضية المياه العذبة ذات أهمية كبيرة، حيث أن حوالي 70 % من موارد المياه السطحية في البلاد تعتمد بشكل كبير على التدفق الخارجي للمياه من البلدان المجاورة. ومع ذلك، لم تنضم جورجيا ولا أرمينيا - حيث تتدفق معظم الأنهار إلى أراضي أذربيجان - إلى اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. هذه الوثيقة الدولية المعتمدة في عام 1992 في هلسنكي - فنلندا تعمل كآلية لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي الهادف إلى تحقيق الإدارة السليمة بيئياً وحماية المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود. معلومات عن النهر: نهر أوختشوتشاي هو الرافد الأيسر لنهر آراس (بطول 83 كم، منطقة مستجمع المياه تبلغ 1175 كم 2)، والتي نشأت من سلسلة جبال زانجازور الأذربيجانية، ويقع الجزء الأكبر داخل منطقة سيونيك في أرمينيا (زانجازور). يتدفق مجرى النهر السفلي عبر زنغلان - الأراضي المحررة مؤخرًا من الاحتلال الأرمني ويدخل إلى نهر آراس. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تنفيذ العمل الثنائي بشأن الحالة البيئية للمياه في نهر كورا بين أذربيجان وجورجيا، ثم مع أرمينيا، فلا يبدو أن أي تعاون إقليمي بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة لنهر آراس ممكن، بسبب النزاع الإقليمي الذي دام 30 عامًا واحتلال الأراضي الأذربيجانية. في أذربيجان، يعتمد حوالي 70% من موارد المياه السطحية للبلاد بشكل كبير على التدفق الخارجي للمياه من البلدان المجاورة. تُستخدم موارد مياه نهر أوختشوتشاي على نطاق واسع لأغراض الري، في حين أن أوختشوتشاي هو نهر عابر للحدود يتأثر طوال الوقت بالتلوث الشديد الناتج عن التصريفات الصناعية في الأراضي الأرمنية، ويعمل كمجمع للمرافق الصناعية على طول النهر ويجعل موارد المياه منه غير صالحة للاستعمال في أراضي أذربيجان. يؤثر تلوث أوختشوتشاي بشكل مباشر على جودة الموارد المائية لنهر آراس أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتدفق إلى نهر آراس - ثاني أكبر نهر في جنوب القوقاز. نهر آراس هو أيضًا نهر مشترك عابر للحدود مع أرمينيا وهو أكبر رافد لنهر كورا ويلعب دورًا مهمًا في ري الأراضي الزراعية في أذربيجان. ومع ذلك، نظرًا لنوعية المياه في النهر، فإن استخدامه للاحتياجات المنزلية والزراعية يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية للغاية. من الحقائق الشائعة أن عددًا كبيرًا من أملاح المعادن الثقيلة يدخل البيئة نتيجة أنشطة شركات التعدين والمعالجة. وهذا يعطي سببًا للاعتقاد بأن واحدة من أكبر شركات التعدين في أرمينيا، وتقع في مقاطعة سيونيك على رأس نهر أوختشوتشاي (يسمى نهر فوغجي في أرمينيا)، من خلال إلقاء نفايات إنتاجها مباشرة في النهر ودون أي معالجة أولية وهذا لا يتوافق على الإطلاق مع أي معايير بيئية. يلعب نهر آراس، أكبر رافد أيمن لنهر كورا دورًا مهمًا في توفير الموارد المائية لري الأراضي الزراعية في أذربيجان. ومع ذلك، فإن جودة مياه هذا النهر بعيدة عن الكمال. دور المنظمات الدولية لسوء الحظ، فإن أرمينيا - حيث تتدفق غالبية الأنهار إلى أراضي أذربيجان - لم تنضم بعد إلى اتفاقية هلسنكي بشأن المجاري المائية العابرة للحدود. هذه الوثيقة الدولية المعتمدة في عام 1992 في هلسنكي - فنلندا تعمل كآلية لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي الهادف إلى تحقيق الإدارة السليمة بيئياً وحماية المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود. بالنظر إلى ذلك، وجهت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إلى المنظمات الدولية حول المخاطر البيئية والوضع الحرج في أوختشوتشاي، بما في ذلك زيادة الوعي العام بالمخاطر البيئية المتوقعة للنهر ونظامه البيئي على هامش التلوث المستمر من قبل أرمينيا. نتائج المراقبة في أوختشوتشاي حتى الآن (التحليل المخبري لعينات المياه والملاحظات البصرية): أتاح انتصار أذربيجان في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، والتي أنهت احتلال أرمينيا السابق للأراضي الأذربيجانية، وصول علماء البيئة الأذربيجانيين إلى الأنهار المحلية المتدفقة، خصوصا عبر أراضي مقاطعة زنجيلان. أظهرت نتائج أجزاء اختبار المياه المأخوذة في نهر أوختشوتشاي المتدفق إلى نهر آراس، نسبة عالية من المعادن الثقيلة وعلى وجه التحديد، النحاس والموليبدينوم والمنغنيز والحديد والزنك والكروم. "مستوى تلوث هذا النهر أعلى من مستوى بعض الأنهار الحدودية الأخرى. وفقًا للرصد الذي تم إجراؤه في الفترة من يناير إلى مارس 2021، فإن محتوى النيكل هو أعلى ب 7 مرات، والحديد ب 4 مرات، ومركب الموليبدينوم النحاسي أعلى بمرتين من النسبة المعتادة" - مهمان نابييف، متخصص من وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية أبلغ "the reporters" في 8 أبريل 2021. وفقا له، في أوائل مارس 2021، كان يمكن رؤية تلوث نهر أوختشوتشاي بالعين المجردة - في ذلك الوقت تم الإبلاغ عن نفوق بعض الأنواع القيمة من السمك. إن النسب العالية من المعادن الثقيلة في المياه لا تدمر الحيوانات النهرية فحسب، بل أنها تشكل أيضًا خطورة كبيرة على صحة الإنسان حيث أنه يمكن أن يؤدي استخدام المياه الملوثة إلى عواقب وخيمة - من اضطرابات الجهاز الهضمي والعمليات المدمرة في الكلى وأنسجة العظام وحتى اضطرابات القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والدم في الجسم. على سبيل المثال، يعتبر وجود نسبة عالية من المنغنيز في الماء أمرًا خطيرا للأطفال، لأنه ينطوي على خطر الإصابة بمرض في الجهاز العضلي الهيكلي للأطفال يسمى "كساح الأطفال" وكشفت الأبحاث أيضًا عن تأثير الرصاص المسرطن على جسم الإنسان حيث أنه يمكن أن يؤثر التسمم بالرصاص على النمو العقلي للأطفال. من الحقائق الشائعة أن عددًا كبيرًا من أملاح المعادن الثقيلة تدخل إلى البيئة بالطريقة البشرية - بشكل أساسي نتيجة للانبعاثات من شركات الاستخراج والمعالجة. وهذا يعطي سببًا للاعتقاد بأن شركة "Zangezur Copper Molybdenum Combine" (التي تعمل في منجم كاجاران)، وكذلك شركة "Chaarat Kapan" (شركة Kapan للتعدين والمعالجة السابقة)، لا تمتثل للمعايير البيئية، مما يؤدي إلى التخلص من نفايات التي تم إنتاجها بشكل مباشر في نهر أوختشوتشاي دون أي معالجة أولية. تعتبر شركة "Zangezur Copper Molybdenum Combine" إحدى الشركات الصناعية الرئيسية وأكبر دافعي الضرائب في أرمينيا. تدير الشركة أكبر شركة في جنوب القوقاز "Kajaran Copper Molybdenum "Combine - وهي شركة منتجة لمركزات المعادن، وهي مملوكة لشركة "Cronimet Holding" الألمانية. يعود مصنع Kapan للتعدين والمعالجة أيضًا إلى دافعي الضرائب الرئيسيين في أرمينيا. تستغل شركة Shahumyan Gold-Polymetal الرواسب وتنتج مركزات تحتوي على محتويات من الذهب والفضة. بعد عدد من عمليات إعادة البيع منذ عام 2019، أصبحت جزءًا من شركة "Chaarat Gold International Limited" البريطانية ومقرها في لندن وتسمى الآن "Chaarat Kapan" CJSC. تقع كلتا الشركتين في مقاطعة سيونيك في أرمينيا (وهي منطقة زانجازور الأذربيجانية التاريخية)، بين الجزء الأكبر من أذربيجان في الشرق وجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي في الغرب. تم تسليط الضوء على الاعتراف بحقيقة أن هاتين الشركتين العاملتين في مقاطعة سيونيك في أرمينيا يتجاهلان المعايير البيئية العالمية في تقارير الوكالات الحكومية في أرمينيا، وكذلك في الرسائل الصادرة عن نشطاء البيئة الأرمن المنشورة في وسائل الإعلام الأرمنية. في أكتوبر 2019، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في أرمينيا أن النفايات السامة من Kajaran Copper Molybdenum Combine بسبب تلف مكب "المخلفات" قد تسربت إلى نهر فوغجي (الاسم الأرمني لنهر أوختشوتشاي). "هذا الصباح في الساعة 08:40 صباحًا، تلقت خدمة (911) إشارة إلى أن نهر فوغجي في منطقة سيونيك قد تغير لونه إلى اللون الأبيض. وكشف مسؤولو وزارة الطوارئ أن ذلك حدث نتيجة تلوث النهر الناجم عن تلف مخزن نفايات المصنع الواقع بالقرب من قرية نيركين جيراته بمحافظة سيونيك" - أبلغت الوزارة. أشار عضو الجبهة البيئية لعموم الأرمن، ليفون جالستيان، إلى أنه كان فشلًا كبيرًا مما أدى إلى تسرب كمية هائلة من الانبعاثات من المنجم إلى البيئة. وأضاف أن مثل هذه الحوادث الخطيرة وقعت من قبل. قال الناشط البيئي "في السنوات الست إلى السبع الماضية وحدها تم تسجيل عدد من هذه الحالات، وفي كل مرة يتم إخفاء الحادث أو نتائجه." أعلن ليفون جالستيان أن هذا الحادث "جريمة بيئية" ودعا إلى تقديم كل من مقيمي المخاطر المعنيين ومراقبي المخاطر إلى العدالة. لاحظ ناشط بيئي آخر من مقاطعة سيونيك، بوريس سارجسيان، أن نهر فوغجي كان ملوثًا بالكامل - على الأقل بطول 50 كم. تتدفق مياه نهر فوغجي على طول الطريق إلى نهر آراس. وقال "على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث هنا، إلا أن هذه كارثة ضخمة غير مسبوقة مع تلوثات هائلة. الروائح الكريهة تنتشر في جميع أنحاء الحي." قبل ستة أشهر من هذا الحادث، تم تغريم المنجم لخرقه شروط الاتفاقية الموقعة مع الحكومة، وكذلك لعدم امتثال الشركة للمعايير البيئية. في عام 2017، أفادت التقارير أن المنجم قام بتعدين 27.2 مليون طن من الخام، بينما وفقًا لاتفاقية الترخيص الموقعة مع الحكومة كان من المقرر أن يتم استخراج ومعالجة ما يصل إلى 22 مليون طن فقط من الخام سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعدين خام أكثر مما تم الاتفاق عليه، ومع ذلك، قامت بمعالجة خام أقل في النهاية. تلقى مصنع المعالجة 19.65 مليون طن فقط من الخام، وتم تخزين عدة ملايين من الأطنان المتبقية في منطقة الحفرة المفتوحة. كما تم الكشف عن تجاوز الحد الأقصى المسموح به للانبعاثات في البيئة. أما بالنسبة لمنجم كابان، فمن المعروف أنه نتيجة للحادث الذي وقع في أنبوب المخلفات في عام 2017 تلوثت الأراضي المحيطة بها وتبلغ حوالي 1800 متر مربع وتم الاعتراف رسميًا بحقيقة حدوث ضرر للبيئة وتم تغريم الشركة المعنية. في مارس 2018، تم نقل ثلاثة من العاملين في المنجم إلى المستشفى بعد تشخيصهم بتسمم خارجي حاد وتوفي أحدهم في المستشفى وتم رفع دعوى جنائية بموجب المادة المتعلقة بانتهاك قواعد السلامة أثناء التعدين أو البناء أو غيرها من الأعمال التي أدت إلى الوفاة غير المشروعة. تعترف الوكالات الحكومية في أرمينيا أيضًا بتلويث نهر أوختشوتشاي حيث أكدت لوسين مارغاريان, عضو في مركز سلامة البيئة وحماية الطبيعة في جامعة ولاية يريفان، تدهور جودة المياه في النهر بسبب ارتفاع نسبة الموليبدينوم والحديد والنحاس والزنك والكروم وغيرها من معادن ثقيلة. في أكتوبر 2019، كتبت وسائل الإعلام الأرمينية (Azatutyun): "أصبح نهر فوغجي، ثاني أكبر نهر في منطقة زانجازور، غير صالح للري بسبب أنشطة المناطق الصناعية المحيطة به وانقرضت كل الأسماك". من الواضح الآن أن صناعة التعدين في أرمينيا، التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد هذا البلد، كانت تدمر النظم البيئية ليس فقط لأرمينيا نفسها، ولكن أيضًا النظم البيئية للدول. هنا أذربيجان محاصرة في موقع الهجوم، لأن الأراضي الأذربيجانية تقع في أسفل مجرى هذه الأنهار. وهكذا، فإن نهر أوختشوتشاي الملوث والذي يصب في نهر آراس، يدخل أخيرًا نهر كورا- المجرى المائي الرئيسي لأذربيجان. نتيجة لذلك، يتعرض حوض بحر قزوين لتهديد خطير."