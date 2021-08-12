حرائق الغابات في غابالا تستعر

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استمر الحريق الذي اندلع في 11 أغسطس في منطقة جبلية في غابالا - في مناطق الغابات في مرتفعات قرى أبريخ وسولقوجار ودمنيخ.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات قالها عاكف محمدوف مسؤول الفرع المحلي لوزارة البيئة والموارد الطبيعية.

قال إن موظفي جميع الوكالات المحلية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية ورجال الإطفاء وطائرة هليكوبتر وممثلو السلطة التنفيذية في المنطقة والقرويون المحليون يشاركون في إطفاء الحريق.