الطوارئ: اندلعت حرائق في غابات مقاطعة ليريك جنوب البلد

ليريك، 21 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ إن حرائق اندلعت في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة في مقاطعة ليريك جنوب البلد.

وجاء في بيان الطوارئ أن موظفيها في فرع ليريك يتعاملون حاليا مع الحرائق.