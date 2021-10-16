باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج أبرم تقويم سباق الفورمولا واحد العالمي للموسم القادم. أفادت أذرتاج أن السباق يتضمن 23 مسابقة تنظم خلال 245 يوم. وينطلق السباق في البحرين 20 مارس ويليه السباق في السعودية 27 مارس وتستضيف أذربيجان السباق بالمرحلة الثامنة 12 يونيو الى أن يختتم السباق في ابوظبي 20 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : اتضاح موعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن الفورمولا واحد

ينطلق الموسم في البحرين ثم السعودية ويختتم في أبوظبي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده