استيراد 8872 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٤]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 8872 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 8779 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 93 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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