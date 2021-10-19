استيراد 8872 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 9 أشهر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم استيراد 8872 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 8779 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 93 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.