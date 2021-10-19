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    استيراد 8872 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 9 أشهر

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٤]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 8872 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 8779 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 93 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ :استيراد 8872 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 9 أشهر
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