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    نقل 27.1 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 27.1 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 6 مليارات و408.3 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 15 مليونا و224.1 ألف طن أو 56.1 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و8 ملايين و819.3 ألف طن أو 32.5 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و3 ملايين و99.1 ألف طن أو 11.4 في المائة عن طريق البحر.

    تم تشكيل 22.3 في المائة أو 6 ملايين و43.1 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.

    AZERTAG.AZ :نقل 27.1 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
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