نقل 140.3 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٢]
باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم نقل 140.3 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 57.3 في المائة من البضائع بالسيارات و7.8 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.9 في المئة عن طريق البحر و0.3 في المئة عن طريق الجو و31.7 في المائة عن طريق خط الأنابيب.
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