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    استيراد 123 حافلة الى أذربيجان خلال 8 أشهر

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 123 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 52 الفا و488 سيارة و3675 شاحنة الى البلد.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد 123 حافلة الى أذربيجان خلال 8 أشهر
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