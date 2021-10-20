استيراد 123 حافلة الى أذربيجان خلال 8 أشهر

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم استيراد 123 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 52 الفا و488 سيارة و3675 شاحنة الى البلد.