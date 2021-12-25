باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 1-3 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.