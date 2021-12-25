عالمان جورجيان للزلازل يتعرفان على عمل محطة رصد الزلازل في اسماعيللي

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

قام منسوبا معهد علوم الأرض لدى جامعة إليا الحكومية الجورجية ومركز الرصد الزلزالي الجورجي ميخائل تسيرودزه وآلبيرت بوزالادزه بزيارة محافظة اسماعيللي، ذلك برفقة تيلمان جعفروف مدير قسم العلاقات الدولية لمركز الرصد الزلزالي الجمهوري لدى الأكاديمية الأذربيجانية الوطنية للعلوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمركز ان الضيفين الجورجيين تعرفا اثناء الزيارة على نشاط محطة زرناوا الجديدة للرصد الزلزالي.

يذكر ان محطة زرناوا الجديدة للرصد الزلزالي تم تركيبها في هذا العام في اطار مشروع المنحة الدولية.