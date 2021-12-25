قربان يتيرميشلي: يخطط تركيب 4 محطات زلزالية في قراباغ في العام القادم

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

قال المدير العام لمركز الرصد الزلزالي الجمهوري لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم البروفيسور قربان يتيرميشلي انه من المخطط تركيب 10 محطات الرصد الزلزالي في قراباغ والمحافظات المحررة من الاحتلال. في العام القادم سيتم انشاء 4 محطات الرصد الزلزالي في قراباغ مشيرا الى ان احدى هذه المحطات ستهديها إيانا جمهورية تركيا الشقيقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان البروفيسور يتيرميشلي تحدث أيضا عن نشاط المركز والأبحاث السيزمية الجيوفيزيائية والنتائج المكتسبة وتعاون المركز مع نظيراته الخارجية وكذلك نشاط 22 محطة للرصد الزلزالي تم إحضارها الى البلد في إطار المنحة الدولية في هذا العام.