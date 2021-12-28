باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر الى الليل على بعض المناطق وتخييم ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.