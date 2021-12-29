باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا التي شاركت هذه المرة في افتتاح الحديقة المجددة وحملة غرس الأشجار بها.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" 28 ديسمبر يقع على عنوان تقاطع شوارع قره قرايف أرقام 12 و14 و16 و18 وأوزبكستان رقمي 8 و6 وآزر منافوف رقمي 3 و5 وكامل بالاكيشييف أرقام 8أ و11 و15 في حي نظامي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها 1400 ساكن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وأجهزة كرة الطاولة ونافورة لترفيه الأطفال في أحوال الطقس الحارة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

كما غرست 450 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 4000 متر مربع وأقيمت 11 عريشة في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات واعشاش الطيور وبيوت القطط.